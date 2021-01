UE tem meta de vacinar pelo menos 70% da população do bloco até o 3º trimestre

A União Europeia (UE) estabeleceu como meta em seu programa de vacinação contra a Covid-19 imunizar pelo menos 70% da população do bloco até o terceiro trimestre de 2021, segundo afirmou nesta terça-feira (19) o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, em coletiva de imprensa do órgão. No curto prazo, a UE espera vacinar 80% dos profissionais de saúde e idosos acima de 80 anos até março, segundo Schinas. Para ele, apesar de "ousados", os objetivos podem ser alcançados pelo bloco e seus Estados-membros.