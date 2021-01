UE espera Parlamento Europeu votando plano de recuperação em meados de fevereiro

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, afirmou nesta terça-feira (19) que a expectativa de autoridades da União Europeia (UE) é de que o Parlamento Europeu vote o plano de recuperação da crise do coronavírus em meados de fevereiro. Durante coletiva de imprensa que seguiu a reunião do Ecofin, grupo que reúne os ministros de Finanças da UE, Dombrovskis disse que os trabalhos em torno do dispositivo estão fluindo bem, e diversas nações do bloco já apresentaram boa parte dos seus planos nacionais.