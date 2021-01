Reino Unido manterá restrições até março; Áustria expande medidas contra Covid até fevereiro

O relaxamento das restrições para combater a disseminação da Covid-19 no Reino Unido não deve começar antes de março, indicou o secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab, neste domingo (17).

"O que queremos fazer é sair desse bloqueio nacional o mais rápido possível, o plano que eu descrevi é que no início da primavera, esperançosamente em março, estaremos em posição de tomar essas decisões", disse Raab, em entrevista à Sky News. "Acho que é certo dizer que não faremos tudo em um big bang. À medida que encerrarmos o bloqueio nacional, acho que acabaremos adotando uma abordagem em camadas."

A Inglaterra mergulhou em seu terceiro confinamento nacional em 5 de janeiro , com o fechamento do comércio de itens não essenciais e de escolas, exceto para um pequeno grupo de alunos.

bloqueio poderia ser amenizado em meados de fevereiro Os ministros sugeriram inicialmente que o, com uma revisão das regras prevista para esta semana, mas a legislação permite que as restrições continuem até o fim de março. Isso gerou preocupações de muitos parlamentares conservadores que pediram a Downing Street que fornecesse um roteiro para evitar o bloqueio nos próximos meses.

O primeiro-ministro Boris Johnson estabeleceu como meta dar a primeira dose da vacina a 14 milhões de pessoas, em sua maioria idosos e vulneráveis, até meados de fevereiro. Raab disse que a meta é vacinar todos os adultos até setembro. "Se pudermos fazer isso mais rápido, ótimo, mas esse é o plano", afirmou. O chanceler se recusou a garantir que todos receberão a segunda dose da vacina em 12 semanas. Ele disse apenas que o governo "deveria ser capaz de cumprir isso".

Mais de 3,5 milhões de pessoas no Reino Unido receberam a primeira dose de uma vacina contra o coronavírus , com 324 mil doses administradas no espaço de 24 horas.

Na Áustria, por sua vez, o governo anunciou a extensão do bloqueio até 7 de fevereiro. O chanceler Sebastian Kurz disse, neste domingo, que algumas medidas também serão reforçadas, como resultado das variantes mais infecciosas que foram detectadas pela primeira vez na Grã-Bretanha e na África do Sul.

Segundo ele, a partir de agora, as pessoas serão solicitadas a ficar a 2 metros de distância em vez de 1 metro. E a partir de 25 de janeiro, também deverão usar máscaras de proteção completas no transporte público e nas lojas, em vez de apenas coberturas faciais de tecido. Pessoas com baixa renda receberão essas máscaras gratuitamente.

O atual bloqueio da Áustria, o terceiro desde o início da pandemia, começou em 26 de dezembro e terminaria em 24 de janeiro. Kurz disse que a Áustria está empenhada em evitar uma situação como a da Grã-Bretanha e da Irlanda, onde as infecções aumentaram acentuada e rapidamente à medida que novas variantes se instalaram. Até agora, a Áustria tem mais de 150 infecções suspeitas com a variante britânica.

Kurz afirmou que a Áustria precisa chegar o mais perto possível de um nível de infecção de 50 novos casos por 100.000 residentes em 7 dias. O número agora é de 131. "Nosso objetivo é se aproximar deste número até 8 de fevereiro para iniciar os primeiros passos para a abertura", com a reabertura de escolas, lojas de itens não essenciais, museus e serviços como cabeleireiros.

Porém, ele ressaltou que restaurantes e hotéis terão que esperar mais. "Temos que assumir neste momento que, pelo menos em fevereiro, não será possível abrir o turismo e os serviços de alimentação", disse, acrescentando que a decisão será tomada em meados de fevereiro.

A Áustria tem cerca de 8,9 milhões de habitantes e registrou quase 390 mil casos de Covid-19 e 6.964 mortes relacionadas à doença.