União Europeia encaminha compra de 30 milhões de doses de vacina da Valneva

A Comissão Europeia informou nesta terça-feira que concluiu a fase preliminar de negociações para a compra de 30 milhões de doses da vacina experimental contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica franco-austríaca Valneva.

O acordo provisório ainda possibilita aos países da União Europeia (UE) adquirir 30 milhões de doses adicionais do potencial imunizante. "A Comissão, secundada pelos Estados-membros, decidiu apoiar esta vacina com base numa avaliação científica sólida, na tecnologia utilizada, na experiência da empresa no desenvolvimento de vacinas e na sua capacidade de produção para abastecer toda a UE", afirmou a Comissão em comunicado.

Caso o acordo seja confirmado, a Valneva se juntará à AstraZeneca, Sanofi, Janssen, Biontech-Pfizer, CureVac e Moderna entre as empresas que fecharam contrato de suprimento de vacinas com a União Europeia. Além da Valneva, a Novavax também está em negociações com o bloco.

Por enquanto, apenas os produtos desenvolvidos pela Moderna e pelo consórcio entre Pfizer e BioNTech têm autorização para uso emergencial da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês). Nesta terça-feira, foi a vez da AstraZeneca submeter seu pedido. A EMA deve emitir parecer até o final do mês.