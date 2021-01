EUA recolocam Cuba em lista de estados patrocinadores de terrorismo

O governo de Donald Trump recolocou Cuba na lista norte-americana de países patrocinadores de terrorismo, anunciou nesta segunda-feira (11) o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. A decisão complicará esforços da nova administração para reviver a aproximação com Havana promovida no governo Obama.

Em 2015, o democrata, de quem o presidente eleito Joe Biden foi vice, tirou a ilha formalmente da lista, um passo importante para restaurar laços diplomáticos. De acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, o movimento de Trump e Pompeo acontece após meses de revisão legal da questão, durante a qual especialistas questionaram se o ato era justificável ou não. Assim, seriam necessárias longas deliberações legais para que Biden revertesse a designação.

Desde que chegou ao poder, em 2017, Trump buscou reprimir Cuba, endurecendo restrições a viagens e remessas dos EUA para a ilha e impondo sanções aos embarques de petróleo venezuelano.

A política linha-dura com Havana é popular entre os cubano-americanos do sul da Flórida e ajudou o republicano a vencer o estado na eleição de novembro, embora ele tenha perdido o pleito geral para Biden. Durante a campanha, o democrata disse que reverteria prontamente as decisões de Trump para Cuba, pois "infligiram danos ao povo e não fizeram nada para promover democracia e direitos humanos".

"Denuncio as manobras do secretário de Estado Pompeo para incluir Cuba na lista de estados que patrocinam terrorismo, agradando a minoria anticubana na Flórida", escreveu no Twitter o chanceler cubano, Bruno Rodriguez, em 30 de dezembro, em meio a especulações sobre a medida.