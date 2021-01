Democratas iniciam 2º processo de impeachment contra Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu início nesta segunda-feira (11) ao segundo processo de impeachment contra Donald Trump, presidente com apenas mais nove dias de mandato. Os democratas apresentaram uma resolução que pede o impedimento do presidente pelas acusações de incitação à insurreição e à violência, por ter estimulado uma multidão a tentar sabotar um dos processos previstos na Constituição - no caso, a certificação dos resultados da eleição presidencial.

"Ele, deliberadamente, deu declarações que encorajaram ações ilegais. Incitada pelo presidente, uma multidão invadiu o Capitólio de forma ilegal, atacou equipes de segurança, ameaçou membros do Congresso e o vice (...) e se engajou em atos violentos, mortais, destrutivos e sediciosos", diz a petição.

O pedido cita falas de Trump, como "se vocês não lutarem para valer, vocês não terão mais um país". E também menciona os esforços dele para subverter a eleição que perdeu, como o telefonema ao secretário de Estado da Geórgia, a quem pediu que "encontrasse votos" para mudar o resultado.

Os democratas também apresentaram uma resolução para pedir ao vice-presidente Mike Pence que invoque a 25ª Emenda constitucional, segundo a qual Trump poderia ser removido sob a justificativa de que não está apto a comandar o país. No entanto, esta medida foi barrada pelos republicanos. Com isso, ela terá de ser votada pelo Plenário nesta terça-feira.

O processo de impeachment dificilmente deve conseguir tirá-lo do cargo antes do fim de seu mandato, em 20 de janeiro. O objetivo, no entanto, é outro: impedir que Trump possa concorrer novamente à presidência. Nos EUA, o processo de impeachment prevê duas penas: a perda de mandato e a proibição de que o réu volte a ocupar cargos federais, este último a depender de uma votação por maioria simples após a condenação. Trump também poderia perder os benefícios dados a ex-presidentes, como aposentadoria, plano de saúde e segurança particular.

O processo pode seguir mesmo após Trump deixar a Casa Branca porque a Constituição do país não estabelece prazos limites para que o impeachment seja feito. "Esta omissão (de prazo) faz sentido, pois presidentes podem cometer delitos a qualquer momento do mandato, inclusive nos últimos dias", analisa Michael Gerhardt, professor de Direito na Universidade da Carolina do Norte, em artigo.

O processo de impeachment precisa passar por algumas comissões da Câmara e ser aprovado em plenário, por maioria simples, de 218 dos 435 deputados. Como os democratas têm maioria na Casa, com 222 assentos, há grande chance de aprovação. Até domingo, ao menos 210 democratas haviam demostrado apoio ao pedido de impeachment.

Havendo consenso, as etapas do impeachment nas comissões da Câmara podem ser feitas de modo rápido. "Nós esperamos ter isso (a votação) no Plenário na quarta-feira (13). E eu espero que vá passar", disse Jim McGovern, chefe do Comitê de Regras da Câmara, à CNN americana.

Decisão no Senado pode ficar nas mãos de Kamala

Futura vice-presidente pode dar o voto de minerva em votação no Senado

CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES/AFP/JC