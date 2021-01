Rainha Elizabeth II e príncipe Philip são vacinados no Reino Unido

A rainha Elizabeth 2ª, 94 anos, e seu marido, o príncipe Phillip, 99 anos, receberam neste sábado (9) a primeira dose da vacina contra o coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.A monarca do Reino Unido recebeu o imunizante de um médico da família real no Castelo de Windsor, nos arredores da capital Londres, onde faz quarentena desde o início da pandemia.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram imunizadas no Reino Unido. O Reino Unido tem registrado mais de 52 mil novos casos diários de Covid-19 e mais de 1.100 mortes por dia, e é o país europeu com maior número de mortes totais desde o começo da pandemia (mais de 78,5 mil).

Com a disseminação de uma nova variante, cuja transmissão é 70% maior, o governo impôs novo lockdown para tentar controlar o aumento acelerado de casos. Também adotou uma nova estratégia de vacinação, adiando a injeção da segunda dose para tentar dar ao menos uma dose ao maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Ainda não se sabe se os imunizantes impedem a transmissão, mas o objetivo é proteger os mais vulneráveis, evitando colapso nos hospitais e mortes desnecessárias.

Já na França, em visita a um centro médico, o primeiro-ministro Jean Castex afirmou que as primeiras vacinas da farmacêutica Moderna devem chegar ao país na segunda-feira e acelerar a campanha de imunização contra a covid-19. Ainda na França, o gabinete do presidente Emmanuel Macron informou que a primeira-dama Brigitte Macron foi diagnosticada com a doença no fim de dezembro, mas já se recuperou. O país tem 2.804.88 casos de covid-19, com 67.567 mortos.

O governo da Índia anunciou neste sábado que planeja iniciar a vacinação no país no próximo dia 16 de janeiro. Na primeira fase, trabalhadores do setor de saúde e outros setores prioritários, cerca de 30 milhões de pessoas, serão imunizadas. Em um segundo momento, serão vacinados adultos com mais de 50 anos e também de grupos de risco, somando 270 milhões de pessoas. O país vai usar as vacinas de Oxford/AstraZeneca e o da companhia local Bharat Biotech. O país tem 10.431.639 infectados com covid-19 e 150.798 óbitos.

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse hoje em pronunciamento feito na televisão que empresas estrangeiras não poderão fazer testes clínicos de vacinas contra a covid-19 no país. A declaração vem um dia após o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, proibir a importação de vacinas dos Estados Unidos e Reino Unido, declarando que os países não são confiáveis e que os imunizantes podem "espalhar a doença". O Irã tem 1.280.438 casos registrados de covid-19, com 56.100 mortes.

Portugal registrou, nas últimas 24 horas, mais 111 mortos e 9.478 casos de covid-19, informaram as autoridades de saúde locais neste sábado. O país conta agora um total de 7.701 mortes e 476.187 casos positivos confirmados desde o início da pandemia. O deputado André Silva disse a jornalistas, após reunião com o primeiro-ministro Antonio Costa, que o governo deve aumentar nos próximos dias as medidas restritivas para tentar controlar a transmissão do vírus.

O levantamento mais recente da Universidade Johns Hopkins aponta que já são 89.016.696 de infectados ao redor do mundo, com 1.916.357 mortos. Os Estados Unidos lideram em número de casos, 21.872.264, e óbitos, 368.947, respectivamente.