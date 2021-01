Trump diz que não irá à cerimônia de posse de Biden em 20 de janeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (8), em sua conta no Twitter, que não pretende ir à cerimônia de posse do novo governo do democrata Joe Biden, que ocorrerá em 20 de janeiro.

"A todos os que estão perguntando, não irei à posse no dia 20 de janeiro", publicou Trump na rede social, após ter afirmado na quinta-feira que a transição de governo ocorreria de forma "ordenada".

Após a invasão do Congresso, por apoiadores de Trump e as posições do presidente, congressistas debatem medidas contra o republicano

Agência Estado