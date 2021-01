Prioridade é aprovar cheques de US$ 2 mil, diz líder democrata no Senado dos EUA

Diante das perspectivas de que os democratas assumam o controle do Senado dos Estados Unidos, o líder da bancada do partido na Casa, Chuck Schumer, afirmou nesta quarta-feira (6), que uma das prioridades do novo Congresso será aprovar uma rodada de pagamentos de US$ 2 mil à maioria dos americanos, para ajudá-los em meio à crise provocada pelo coronavírus.

"Vamos trabalhar com o presidente eleito Joe Biden para conquistar mudanças ousadas", prometeu, em coletiva de imprensa.

Nesta quarta-feira cedo, a imprensa americana projetou vitória do democrata Raphael Warnock sobre a senadora Kelly Loeffler em uma das disputas pela Geórgia.

A outra corrida segue indefinida, mas Jon Ossoff lidera nas parciais e, segundo o New York Times, tem 95% de chances de derrotar o senador republicano David Perdue.

Se o resultado se confirmar, a sigla de Biden comandará as duas câmaras legislativas.

Segundo Schumer, a bancada ainda vai conversar para decidir as prioridades nesses primeiros meses de governo Biden, mas garantiu que os pagamentos são uma delas.

Em dezembro, o Congresso aprovou cheques de US$ 600 no âmbito do pacote fiscal de US$ 900 bilhões.

Agência Estado