Washington convoca Guarda Nacional à espera de protesto a favor de Trump

Preparando-se para uma possível escalada da violência, a prefeitura de Washington, nos Estados Unidos, mobilizou a Guarda Nacional antes dos protestos planejados pelos partidários do presidente Donald Trump para esta quarta-feira, dia da votação no Congresso para oficializar a vitória de Joe Biden nas eleições.

Os apoiadores de Trump planejam se manifestar buscando reforçar as alegações não comprovadas do presidente de fraude eleitoral generalizada. "Há pessoas que pretendem vir armadas para a nossa cidade", disse o chefe de polícia em exercício, Robert Contee.

Em dezembro, uma manifestação pró-Trump terminou em violência na capital norte-americana quando centenas de apoiadores do presidente, vestindo o preto e amarelo característicos da facção Proud Boys, buscaram confrontos com um coletivo de ativistas locais que tentavam expulsá-los do Black Lives Matter Plaza, uma área próxima à Casa Branca.