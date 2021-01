Tribunal norte-americano libera execução de única mulher no corredor da morte federal

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos abriu caminho para a execução da única mulher no corredor da morte federal antes que o presidente republicano Donald Trump deixe o cargo e o democrata Joe Biden assuma, em 20 de janeiro. Lisa Montgomery, de 52 anos, foi condenada por matar uma grávida e roubar seu bebê e pode ser executada no dia 12.

Se a data for mantida, Montgomery será a primeira mulher condenada pelo sistema federal a ser executada desde 1953, quando Bonnie Heady foi morta na câmara de gás no Estado do Missouri.

A decisão, proferida na sexta-feira por um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia, concluiu que um juiz de primeira instância errou ao desmarcar a data de execução de Montgomery em uma ordem na semana anterior.

Montgomery foi condenada em 2007 pelo assassinato de Bobbie Jo Stinnett, de 23 anos, na cidade de Skidmore, no Missouri, em um crime cometido em dezembro de 2004. Sob o pretexto de comprar um cachorro, a assassina entrou na casa de Stinnett, que estava grávida de oito meses, a atacou e usou uma corda para estrangulá-la. Depois, cortou seu útero e retirou o bebê.

A criminosa levou a criança com ela e tentou convencer as pessoas de que era sua filha, disseram os promotores. O bebê, uma menina, sobreviveu e foi encontrada na casa de Montgomery.