Moderna confirma fornecimento de 40 milhões de doses de vacina à Coreia do Sul

A farmacêutica americana Moderna confirmou nesta quinta-feira (31) que fechou um acordo com o governo da Coreia do Sul para fornecer 40 milhões de doses de sua vacina contra o novo coronavírus ao país, em nota publicada em seu site nesta quinta-feira. As entregas do imunizante, que ainda não tem aprovação para ser aplicado na Coreia do Sul, começarão em maio de 2021, informou a companhia.

A Moderna disse que vai trabalhar com agentes reguladores sul-coreanos para conseguir as "autorizações necessárias" para aplicar a sua vacina no país asiático.

O imunizante da Moderna já recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para o uso emergencial em adultos

"Agradecemos à República da Coreia pela parceria conosco para trazer a vacina da Moderna para a Coreia do Sul. Acreditamos que este contrato de fornecimento é um passo importante para a construção de uma colaboração futura e duradoura entre a Moderna e o governo coreano", disse o CEO da empresa norte-americana, Stéphane Bancel, também no comunicado.

Agência Estado