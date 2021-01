Crescimento inédito da economia dos EUA contrasta com recessão e desemprego recorde no Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve um crescimento inédito de 33,1% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior. O número é do Departamento de Comércio do país e marca a retomada econômica norte-americana após a queda recorde de 34,1% registrada no segundo trimestre. Essa tendência também é reforçada pelo fato de a taxa de desemprego no país ter diminuído para 6,7% em novembro - oito pontos percentuais a menos do que a alta histórica em abril, no ápice da pandemia do coronavírus.

Segundo o especialista em investimentos nos EUA e CEO da AG Immigration, Rodrigo Costa, a situação se contrasta com a conjuntura atual do Brasil. Ainda que o PIB brasileiro tenha crescido 7,7% no terceiro trimestre deste ano, o desemprego continua elevado, tendo chegado ao recorde de 14,2% na última medição feita em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “A pandemia sem dúvida afetou tanto o Brasil quanto os EUA, mas os sinais de recuperação econômica nos dois países são muitos distintos. Enquanto no Brasil ainda se discute se o comércio pode ou não ser reaberto, o mercado de trabalho norte-americano já está operando quase que em sua totalidade”, declara Rodrigo, que há sete anos reside nos EUA.

“Logicamente esta rápida recuperação de crises econômicas foi possibilitada pelo governo, que criou planos de incentivos para o retorno dos negócios, isenções fiscais para que empresas não quebrassem, prorrogação do seguro-desemprego e das datas limites para declarações de renda e até mesmo estímulo em dinheiro para norte-americanos e portadores de green card”, acrescenta. A recuperação econômica dos EUA vem ultrapassando as expectativas da maioria dos especialistas, e deve servir de exemplo para que outras nações superem aquela que já é considerada pelo Banco Mundial como a pior recessão desde a Segunda Guerra, com uma retração aproximada de 5,2% do PIB global.

Com a recente liberação para aplicação de vacinas contra Covid-19 nos EUA , o processo de retomada da economia norte-americana deverá se intensificar ainda mais ao longo de 2021, já que a tendência é que as autoridades estaduais e federais do país “afrouxem” muitos protocolos de segurança conforme mais parcelas da população sejam imunizadas, o que seguramente permitirá o reingresso pleno de muitos profissionais ao mercado de trabalho.

E como sempre acontece em momentos de recuperação econômica, os EUA devem viver uma nova era de investimentos exteriores a partir do próximo ano, em especial de empresários que desejam levar seus negócios para o país. Sem dúvida um cenário que irá interessar muitos empreendedores brasileiros. “No Brasil o empresário não sofreu apenas em 2020, com a pandemia de Covid-19; sofre todos os anos, especialmente com as antiquadas leis trabalhistas e a desumana carga tributária. Buscar levar seus negócios para o mercado norte-americano não é apenas uma oportunidade de gerar receita em dólar, mas também de fazer com que sua empresa ou negócios possam alcançar o máximo de seu potencial, fazendo parte do mercado consumidor mais valorizado do mundo ocidental”, defende o especialista.