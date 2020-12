Trump encerra impasse e assina pacote nos EUA de ajuda de US$ 900 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite do domingo (27) um pacote de ajuda de US$ 900 bilhões à economia diante da pandemia da Covid-19, o que encerra um impasse no Congresso e abre caminho para milhões de americanos receberem alívio econômico, em meio à crise de saúde. Na semana passada, Trump se mostrava contrário à legislação, após ela ter sido aprovada no Congresso com grande apoio bipartidário, ao pedir que os congressistas elevassem o tamanho dos pagamentos diretos de US$ 600 por adulto e por criança a US$ 2 mil, para as pessoas com renda bruta ajustada abaixo de US$ 75 mil ao ano.