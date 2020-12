Biden afirma que 'piores dias' do combate à Covid-19 ainda estão por vir

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em uma entrevista coletiva na terça-feira (22) que "os piores dias" do combate à pandemia do novo coronavírus ainda estão por vir.

"A verdade é esta: os nossos piores dias na batalha contra a Covid-19 estão à nossa frente, não atrás de nós. Portanto, precisamos nos preparar... Por mais frustrante que seja ouvir isto, é preciso paciência, persistência e determinação para vencer este vírus."

O democrata disse ainda que o pacote de socorro econômico de US$ 900 bilhões (R$ 4,6 trilhões) aprovado pelo Congresso na terça-feira é apenas um primeiro passo e que o governo precisa fazer mais para remediar os impactos da pandemia no país. Biden anunciou que seu governo apresentará aos parlamentares um novo pacote no ano que vem, que incluirá uma segunda rodada de pagamentos de auxílios.