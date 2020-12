Reino Unido aumenta restrições e confirma nova variante do coronavírus 70% mais transmissível

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste sábado (19) novas restrições à circulação de pessoas em Londres e no sudeste da nação, regiões onde a pandemia de Covid-19 tem se agravado. O líder confirmou que uma nova variante do coronavírus identificada pelas autoridades de saúde britânicas se espalha mais rapidamente do que as anteriores. "Pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga", disse Johnson durante uma coletiva de imprensa.

De acordo com o premiê, as novas medidas são equivalentes ao lockdown imposto em novembro e durarão duas semanas. O governo britânico reavaliará a situação no dia 30 de dezembro. Sob as novas regras, o comércio não essencial e as academias terão que permanecer fechados. Além disso, as comemorações de Natal em Londres e na região sudeste serão canceladas. "Quando os fatos mudam, temos que mudar nossa abordagem", respondeu o primeiro-ministro ao ser questionado sobre o motivo de ele ter negado durante a semana, em uma sessão no Parlamento, que o Natal seria cancelado na capital do país.

"Temos que agir porque o vírus está se espalhando muito rápido", declarou Johnson. Ele ressaltou, porém, que não há indicação de que as vacinas para Covid-19 seriam menos eficazes contra a nova variante do vírus.