Presidente do Chile promove 6ª troca de ministros

sexto ajuste de gabinete dos últimos cinco meses O presidente chileno, Sebastián Piñera, promoveu, nesta sexta-feira (18), o, com mudanças nas pastas da Defesa e da Mineração. Com isso, Piñera acumula a nomeação de 54 ministros em 24 pastas em quase três anos de mandato.

Mario Desbordes, que havia assumido há apenas cinco meses como ministro da Defesa, renunciou ao cargo para se dedicar à candidatura presidencial, com vistas às eleições gerais do fim do ano que vem.

Desbordes informou que tomou a decisão após falar com o presidente Piñera: "Disse: ‘Tomei uma decisão porque ou se é ministro ou se é candidato' e tem toda a razão", contou o agora ex-ministro, que foi presidente do partido Renovação Nacional, do presidente chileno.

Como novo ministro da Defesa, Piñera nomeou quem até agora dirigia a pasta da Mineração, Baldo Prokurica, que assumiu em março de 2018. Para dirigir a Mineração foi nomeado Juan Carlos Jobet, ministro da Energia, que a partir de agora acumulará os dois ministérios.