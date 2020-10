Mundo ultrapassa 40 milhões de contaminações por Covid-19

O mundo ultrapassou os 40 milhões de casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (19), de acordo com um levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. O número de mortes desde o início da pandemia chegou a 1.115.985. Mais da metade das contaminações foram registradas nos Estados Unidos (8,1 milhões),(7,5 milhões) e no Brasil (5,2 milhões).