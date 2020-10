Venezuela anuncia ampla reabertura do comércio, incluindo praias e diversão noturna

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma ampla reabertura do comércio e demais atividades econômicas no país a partir desta segunda-feira (19), incluindo locais de diversão noturna e praias, fechados desde meados de março devido à pandemia do novo coronavírus. "A curva das infeções achatou-se e está descendo cada vez mais", disse, nesse domingo (18), Nicolás Maduro, antes de explicar os setores que vão voltar a funcionar após sete meses de fechamento, desde que foram detectados os primeiros casos e imposta uma quarentena em todo o país.