Bloco europeu promete sanções contra Rússia por caso Navalni

O alto representante do Conselho de Política Externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse que o bloco vai impor sanções contra a Rússia em razão do envenenamento do líder opositor Alexei Navalni. "A UE deseja abrir canais de comunicação com a Rússia e fortalecer cooperação em assuntos de interesse mútuo e continuará a defender os seus interesses e valores, incluindo o respeito pelo direito internacional e pelos direitos fundamentais."