Apesar de Biden ser visto como mais leal, Covid-19 pode ter ajudado Trump, mostra estudo

Um estudo, realizado pela NayaDaya Inc., pelo YouGov e pela Statista em setembro, mostra emoções e comportamento que os eleitores dos Estados Unidos relacionam à disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden. Segundo comunicado da primeira empresa, Biden é visto como leal por 45% dos eleitores consultados, contra 32% de Trump, mas a liderança do democrata é vista mais como fruto do "alívio", por eleitores que veem na reeleição do republicano uma potencial ameaça.