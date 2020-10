Fruto de relacionamento extraconjugal, filha do rei da Bélgica ganha o direito de ser reconhecida como princesa

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após uma disputa judicial de sete anos para provar que era filha do rei Albert II da Bélgica, Delphine Boël, uma artista belga ganhou o direito de ser reconhecida como princesa.

A Justiça concedeu o título a Delphine após ela provar, por meio de teste de DNA, que o rei era seu pai. A partir de agora, ela também adotará o sobrenome real - passando a se chamar Delphine de Saxen-Coburg e Gotha, princesa da Bélgica - e terá seus dois filhos reconhecidos como príncipe e princesa.

Em nota, os advogados de Delphine afirmaram que ela está feliz com a decisão da corte, "que encerra um processo longo e particularmente doloroso para ela e sua família". "Uma vitória legal nunca substituirá o amor de um pai, mas oferece um sentimento de justiça", disseram.

Com a decisão, ela receberá tratamento semelhante aos outros três filhos de Albert, incluindo o atual rei Philippe. Dessa forma, terá direito a, além de receber o título de princesa, receber um salário do Estado, e possuir uma residência oficial mantida pelo Estado.

A artista é fruto de um caso extraconjugal entre Albert e a baronesa Sybille de Selys Longchamps. Ela chegou a conhecer o pai na infância e a apelidá-lo de Papillon (borboleta, em francês); no entanto, passou mais de vinte anos pedindo reconhecimento, sem sucesso.

Ela entrou na Justiça em junho de 2013. Acredita-se que o processo tenha corroborado para a abdicação de Albert ao trono, menos de um mês depois. No mesmo dia, a baronesa Sybille falou publicamente do caso pela primeira vez, em entrevista à TV belga.

"Pensei que não podíamos ter filhos porque eu tinha tido uma infecção. Não tomamos precauções", afirmou à época. O caso durou 18 anos, de 1966 a 1984; Delphine, que recebeu o sobrenome do padrasto, nasceu em 1968. "Foi um período lindo. Albert não foi uma figura paterna, mas era muito terno com ela."

Após anos negando publicamente a paternidade, o rei teve de fornecer uma amostra de saliva em janeiro, sob pena de pagar multa de 5 mil euros (R$ 33 mil) para cada dia em que se recusasse a colaborar. O resultado positivo o obrigou a reconhecer Delphine como sua filha já no início do ano, mas era esperado que a decisão judicial sobre o título de nobreza fosse expedida apenas no fim de outubro.