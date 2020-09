OIT indica que Covid-19 tirou emprego de 34 milhões na América Latina e Caribe

A pandemia provocada pelo novo coronavírus levou os países da América Latina e Caribe a "uma recessão de magnitude e extensão sem precedentes". A avaliação é da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que nesta quarta-feira (30) divulgou nova edição do relatório "Panorama Laboral em tempos de Covid-19: impactos no mercado de trabalho e na renda na América Latina e no Caribe".

Em toda a região, 34 milhões de trabalhadores latino-americanos perderam emprego nos três primeiros trimestres do ano. "Queda nunca observada na história", disse o diretor da OIT para a América Latina e Caribe, o economista brasileiro Vinícius Pinheiro.

ápice dos picos de contaminação O número inclui pessoas que perderam o emprego momentaneamente, noe da paralisação das atividades, e trabalhadores que tiveram os postos eliminados em definitivo, seja por encerramento do negócio, fechamento das empresas ou reestruturação de atividades.

Conforme monitoramento da OIT, América Latina e Caribe formam a parte do mundo mais afetada com a redução de horas de trabalho (-20,9%) - mais de nove pontos percentuais acima do nível mundial (-11,7%) -, e contração dos empregos (-19,3%), nos três primeiros trimestres de 2020.

desemprego pode agravar a desigualdade persistente da região. O diretor da OIT para a América Latina e Caribe alertou que o"O mundo não era perfeito antes da Covid-19", observou o economista.

trabalhadores informais Segundo ele, as pessoas mais afetadas com a redução das atividades econômicas foram os, as mulheres e os jovens. A OIT teme que, no momento da retomada, esses grupos sejam os últimos a serem incluídos.

Trabalhadores informais

chamou atenção para a situação dos trabalhadores informais Pinheiroque, por causa da situação de vida, são aqueles com maior dificuldade de proteger a saúde e manter-se em confinamento durante a pandemia, e são as pessoas que têm acesso precário aos sistemas de proteção social.

Ainda de acordo com o diretor, alguns países "chegaram à exaustão" em suas contas públicas e sofrem com "a falta de espaço fiscal", agravando a capacidade dos governos em atuar com medidas de apoio a empresas e aos trabalhadores.

Vinicius Pinheiro teme que a crise sanitária da Covid-19, que desencadeou a crise econômica e de desemprego, possa gerar instabilidade e crise política na região. Ele recomenda que os países busquem "pacto social" e mantenham diálogo entre governo, empresários e trabalhadores.