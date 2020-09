Família de homem negro morto pela polícia nos EUA fecha acordo e vai receber R$ 113 milhões

A família de Michael Green, um homem negro morto em janeiro por um policial nos Estados Unidos, vai receber US$ 20 milhões (R$ 113,2 mi) em indenizações após fechar um acordo, na segunda-feira (28), com o condado de Prince George, em Maryland, onde o crime aconteceu. "É um acordo histórico que reflete a natureza hedionda, a natureza brutal, a natureza sem sentido do que aconteceu com Green", disse William Murphy, advogado da família.

Green tinha 43 anos e havia sido detido pela polícia no dia 27 de janeiro depois de supostamente bater seu carro em vários outros veículos. Durante a abordagem, o policial Michael Owen, que também é negro, atirou seis vezes em Green enquanto a vítima estava algemada dentro da viatura.

A versão de Owen é que Green teria resistido à prisão e tentado pegar sua arma durante um embate físico. Os investigadores responsáveis pelo caso, porém, descartaram a versão do policial, que foi preso sob acusação de homicídio em segundo grau, que na lei brasileira equivale ao homicídio doloso, com intenção de matar.

O acordo milionário firmado com a família de Green é um dos maiores já registrados na Justiça norte-americana para casos semelhantes. O caso também representa a primeira vez em que o condado de Prince George, nos arredores da capital norte-americana, acusa um policial por homicídio durante o cumprimento do dever.

"Acreditamos que, quando estamos em falta, assumimos a responsabilidade", disse Angela Alsobrooks, chefe do governo de Prince George. "E, neste caso, estamos aceitando a responsabilidade. Não há quantia apropriada de dinheiro para compensar uma perda como essa", afirmou.

Em nota, o advogado do policial acusado pelo assassinato de Green disse que seu cliente foi acusado de maneira "automática", com base em "fatos não comprovados ou desconsiderados".

Apesar do acordo civil, as acusações criminais contra Owen continuam pendentes, segundo a promotoria de Prince George. A seleção do júri para o julgamento do policial está marcada para março de 2021. "É importante lembrar que ele é presumido inocente e tem direito a um julgamento justo", disse, em comunicado, a promotora Aisha Braveboy.

violência policial contra negros nos EUA motivaram uma série de protestos em todo o país mundo Os casos dee nodenunciando o racismo e os excessos dos agentes de segurança contra minorias raciais.

Casos Breonna Taylor e George Floyd

George Floyd, asfixiado por um policial branco em uma ação filmada por testemunhas em maio Neste ano, casos como os de Breonna Taylor, morta a tiros em seu apartamento durante uma operação policial em março, e, geraram uma onda de indignação que continua se traduzindo em manifestações em várias cidades norte-americanas.

apenas um dos três agentes envolvidos no caso foi processado pela Justiça. Como a polícia dos EUA tem ampla proteção para suas ações durante o serviço, conhecida como imunidade qualificada, as famílias das vítimas estão cada vez mais se voltando para processos civis contra municípios e condados em busca de justiça. Há duas semanas, autoridades da cidade de Louisville, no Kentucky, concordaram em pagar US$ 12 milhões (R$ 67,6 mi) em indenizações à família de Breonna. A cidade também concordou em instituir mudanças na conduta policial local, mas

Brett Hankinson foi indiciado sob a acusação de expor cidadãos a risco injustificado, pois atirou contra uma janela e uma porta que estavam fechadas, violando uma regra do departamento de polícia que exige que os agentes tenham uma linha de visão clara ao atirar. Ele foi demitido da polícia e chegou a ser preso, mas pagou fiança no valor de US$ 15 mil (R$ 84 mil) e deve aguardar o julgamento em liberdade.

Em julho, a família de George Floyd também processou a cidade de Minneapolis, mas ainda não houve uma decisão judicial sobre possíveis indenizações. Segundo o advogado da família, Ben Crump, o objetivo do processo era "estabelecer um precedente que torne financeiramente proibitivo para a polícia matar injustamente pessoas marginalizadas - especialmente as negras - no futuro".