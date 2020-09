Porta-voz de Trump ataca democratas por críticas à indicação de Amy Barrett

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

indicada por Trump para a Suprema Corte, Amy Coney Barrett Porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kayleigh McEnany voltou a criticar a oposição democrata, durante entrevista à emissora Fox Business nesta segunda-feira (28). Ela comentou as críticas dos rivais do Partido Republicano à, dizendo que a juíza é muito qualificada.

"Os democratas querem apenas fazer política, ela deve ser confirmada na Suprema Corte", disse Kayleigh sobre o processo que deve ocorrer no Senado para apreciar a indicação. Como os republicanos têm maioria na Casa, a expectativa é de que a magistrada seja confirmada, o que ampliará a maioria conservadora no principal tribunal do país.

A porta-voz da Casa Branca disse que as críticas da oposição ao nome da juíza seriam um ataque às "mães que trabalham" e às "pessoas de fé". Cristã, Amy é vista com preocupação por democratas que temem retrocessos em questões como o aborto e na legislação sobre o sistema de saúde.

"vírus chinês" para se referir à Covid-19 A porta-voz de Trump ainda disse que o presidente foi o único a enfrentar a China, ao contrário dos antecessores. Em sua fala, ela usou a expressão. "A pandemia veio da China", comentou.

Kayleigh ainda criticou os democratas por supostamente colocarem em risco a disputa eleitoral. Ela acusou a oposição de ameaçar não reconhecer o resultado das urnas. Os democratas, porém, veem com preocupação declarações de Trump de que o processo pode acabar em disputa na Suprema Corte. A porta-voz afirmou que os governadores democratas têm incentivado o voto pelo correio, mas já haveria problemas nesse processo. Da mesma forma, disse esperar que o vencedor projetado já apareça na noite da eleição, para evitar qualquer imbróglio.

Questionada sobre reportagem do jornal The New York Times segundo a qual Trump não pagou imposto algum ou apenas quantias irrisórias durante vários dos últimos anos, graças a prejuízos em suas empresas, McEnany disse que a matéria era "imprecisa" e acusou o diário de atuar para ajudar a oposição democrata na corrida eleitoral.