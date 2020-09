Reino Unido quer que estudantes voltem para casa no Natal

O governo britânico quer que os estudantes universitários voltem para casa no Natal, disse o ministro da Cultura, Oliver Dowden, nesse domingo (27), em meio a preocupações de que novas restrições à movimentação sejam necessárias para conter o número crescente de casos do novo coronavírus. Surtos da doença forçaram algumas instituições a pedir aos alunos - muitos dos quais estão longe de casa e pagando milhares de libras em taxas por acomodação e ensino - que se isolassem em seus quartos e acompanhassem as aulas online.