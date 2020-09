EUA alerta Iraque que está se preparando para fechar embaixada em Bagdá

O governo dos Estados Unidos alertou neste domingo (27) que está se preparando para fechar a embaixada do país em Bagdá, no Iraque, a menos que o governo interrompa a onda de ataques de milícias xiitas contra instalações norte-americanas, segundo informaram autoridades dos dois países.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fez o alerta em telefonemas recentes ao presidente iraquiano, Barham Salih, e ao primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, disseram as autoridades. O embaixador dos EUA no Iraque, Matthew Tueller, disse ao ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, que a decisão política é do presidente Trump e que os dois países entraram em uma nova era em suas relações, acrescentou. O Departamento de Estado e a Embaixada dos Estados Unidos se recusaram a comentar as discussões diplomáticas.

Duas autoridades iraquianas disseram, no entanto, que os EUA informaram às autoridades iraquianas que estão começando a tomar medidas preliminares para fechar a embaixada nos próximos meses, mantendo seu consulado em Erbil, capital da região curda do Iraque. "O que nos dizem é que se trata de um fechamento gradual da embaixada em dois a três meses", disse uma autoridade iraquiana, que acrescentou que isso pode ser acompanhado pela retirada das tropas americanas do país.

Essa retirada gradual daria a Washington tempo para reverter o movimento caso as autoridades iraquianas tomem medidas decisivas para proteger as instalações dos EUA, acrescentou o funcionário iraquiano, apesar dos riscos de elevar as tensões com o Irã e as milícias iraquianas apoiadas pela República Islâmica.