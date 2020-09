Melbourne reduz restrições após queda no número de infecções por Covid-19

Melbourne e áreas vizinhas do estado de Victoria foram colocadas sob restrições "Nível 4" em 2 de agosto Na Austrália, a segunda maior cidade do país, Melbourne, reduziu as restrições impostas após um aumento nos casos de coronavírus, passando a permitir que a maioria das crianças volte à escola., com fechamento de escolas e atividades não essenciais, além da imposição de toque de recolher noturno e proibição de reuniões públicas. As restrições estavam programadas para serem afrouxadas se a média de novas infecções ficasse entre 30 e 50 casos.

Com 12 novas infecções relatadas neste sábado (26) e 16 no domingo (27), a média de 14 dias caiu para 22,1. Isso permitiu que o premiê do estado de Victoria, Daniel Andrews, confirmasse que o toque de recolher será suspenso a partir das 5h desta segunda-feira (28), embora os residentes ainda não possam viajar mais de 5 quilômetros de casa. Encontros públicos de até a cinco pessoas e de um máximo de duas famílias serão permitidos.

Andrews disse que existem 399 casos ativos no estado, a primeira vez que o número fica abaixo de 400 desde 30 de junho. Uma flexibilização adicional pode ocorrer em 19 de outubro se a média cair abaixo de cinco novos casos por dia. As máscaras permanecem obrigatórias.