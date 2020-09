Índia registra 88,6 mil novos casos de coronavírus e 1.124 mortes em 24h

A Índia registrou 88,6 mil novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 1.124 mortes provocadas pela infecção nas últimas 24 horas. Os números são superiores aos reportados no sábado (26), quando 85,3 mil novos casos e 1.089 mortes foram relatadas. Com isso, o país já supera 94,5 mil vítimas fatais, totalizando mais de 5,9 milhões de casos confirmados.

Apesar da alta entre os dois dias do fim de semana, o país ainda identifica uma tendência de declínio na contaminação, com recuperações excedendo as infecções diárias. A média de novos casos caiu cerca de 7 mil por dia na última semana, depois de atingir um recorde de 97.894 em 16 de setembro. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Índia possui o maior número de pacientes recuperados no mundo, com taxa de aproximadamente 82%.