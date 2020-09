Polícia bielorrussa prende mulher de 73 anos, símbolo das manifestações

As forças de segurança da Bielorrússia detiveram dezenas de manifestantes neste sábado (26), durante protesto contra o presidente Alexander Lukashenko que reuniu uma multidão no centro de Minsk. Um vídeo nas redes sociais mostrou um agente prendendo Nina Baginskaya, de 73 anos, que se tornou figura central do movimento após brigar com a polícia no mês passado.