Vencedor da eleição nos EUA tomará posse em 'transição ordeira' no país, como ocorre desde 1792, diz McConnell

Líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell negou nesta quinta-feira (24) que possa haver problemas na transição de poder nos Estados Unidos, seja quem ganhar a disputa neste ano. "O vencedor da eleição de 3 de novembro tomará posse em 20 de janeiro. Haverá uma transição ordeira como tem sido a cada quatro anos desde 1792", afirmou em breve mensagem no Twitter.

A declaração é feita um dia após o presidente Donald Trump, que tenta a reeleição, não se comprometer com uma transição pacífica de poder. Trump mencionou na quarta-feira (23) problemas nas cédulas de votação, e tem criticado o voto por correio., por isso disse que é preciso confirmar logo no Senado um nome para o posto atualmente vago no principal tribunal do país, depois da, mesmo com manifestações democratas contrárias.