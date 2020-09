Vizcarra resiste a votação por impeachment no Peru

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, sobreviveu a um processo de impeachment deflagrado pelo Parlamento na noite de sexta-feira, em meio à crise política que se instalou no país. Por 78 votos contra, 32 a favor e 15 abstenções, Vizcarra seguirá à frente do governo até 28 de julho de 2021, quando entregará o comando ao sucessor, que será eleito em abril. A oposição precisava de 87 votos para forçá-lo a deixar o cargo.

Vizcarra esteve no Congresso e pediu desculpas pela crise desencadeada por áudios gravados por um assistente, mas disse que não cometeu nenhum crime que justifique sua destituição. Nas gravações, o presidente coordena uma estratégia de defesa para esclarecer quantas vezes um amigo dele, o músico Richard Cisneros, o visitou. Cisneros está sendo investigado por receber quase US$ 50 mil dólares em contratos questionáveis com o Ministério da Cultura para várias atividades, incluindo palestras motivacionais.