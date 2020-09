Comissão Europeia propõe elevar meta de redução de emissões de 40% a 55% até 2030

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou nesta quarta-feira (16), que o braço executivo da União Europeia (UE) está propondo que a meta para redução de emissões até 2030 no bloco seja elevada de 40% para 55%. Com isso, a UE estará a caminho da neutralidade climática até 2050 e também de cumprir as obrigações do Acordo de Paris. A Comissão Europeia revisará toda sua legislação sobre clima e energia, a fim de buscar essa meta.

Ursula também anunciou que 30% do orçamento de 750 bilhões de euros chamado de #NextGenerationEU (UE Próxima Geração) será levantado por meios dos chamados bônus verdes. E 37% do financiamento será investido em objetivos do Acordo Verde Europeu.

Ela também pediu a criação de uma nova "Bauhaus Europeia" a fim de se lançar o estilo arquitetônico de nossos tempos e refletir o desejo de tornar a Europa o primeiro continente neutro em suas emissões.