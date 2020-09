Mike Pompeo terá encontro com imigrantes venezuelanos em Roraima

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Boa Vista, em Roraima, durante a viagem que fará à América Latina entre quinta-feira e domingo. Em comunicado, o Departamento do Estado informou que o chefe da diplomacia norte-americana se encontrará com imigrantes venezuelanos no Brasil, com objetivo de reforçar o apoio à população que foge do "regime ilegítimo" de Nicolás Maduro. Não foram divulgadas informações sobre eventual reunião de Pompeo com autoridades brasileiras.