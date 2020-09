Argentinos protestam contra governo, insegurança, corrupção e quarentena

Manifestações antigoverno e antiquarentena ocorreram neste domingo (13), em distintas cidades da Argentina, segundo informações da agência Folhapress. Na capital, Buenos Aires, houve dois protestos, um maior, ao redor do Obelisco, na avenida 9 de Julio, a principal da cidade, e outra, menor, diante da residência oficial de Olivos, onde vive o presidente Alberto Fernández.

Conhecida como #Marcha13STodosaLasCalles (todos às ruas) e convocada por meio desta hashtag pelas redes sociais, a manifestação ocorreu também em Córdoba, Rosário, Mendoza, Tucumán e Bariloche (convocada por empresários e trabalhadores do turismo, sem trabalho desde março) e em outras regiões. Os principais gritos de guerra foram "todos pela República", "Todos pela liberdade", "Fora, Cristina".

As reclamações são pelo estado da economia, que vem sentindo, o aumento do desemprego e da pobreza, e contra o governo de Alberto Fernández., depois que as ajudas financeiras aos menos favorecidos terminarem - a princípio, iriam até 21 de setembro.