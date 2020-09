Um mês após desastre, Líbano sofre outra explosão no armazém no porto de Beirute

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um mês após a explosão na região portuária de Beirute, que deixou mais de 170 mortos e 6 mil feridos, o Líbano voltou a vivenciar um acidente nesta quinta-feira (10). Segundo a CNN Internacional, houve uma explosão em um armazém que abriga pneus e óleos no porto de Beirute, capital do País.

O exército libanês comunicou via Twitter que o armazém atingido pertence a um duty-free. Equipes já estão mobilizadas em helicópteros para apagar as chamas no local.

Mais informações em breve.