Boris Johnson cria 'regra dos seis' para conter disseminação da Covid-19

Endurecendo as medidas de isolamento social, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira (9) o que chamou de "regra dos seis" para conter a disseminação da Covid-19. Basicamente, encontros com mais de seis pessoas ficam proibidos no Reino Unido a partir da próxima segunda-feira, dia 14.

"Precisamos agir. Os dados mostram que as coisas pioraram muito com o relaxamento da quarentena. Para vencermos o vírus, todo mundo deve limitar contato social o máximo possível", afirmou o premiê em coletiva de imprensa. Após queda do número de casos durante o mês de julho, o Reino Unido tem registrado picos de contaminação do novo coronavírus. "Mas quero ser absolutamente claro: não se trata de um novo 'lockdown' nacional. Ainda podemos manter escolas e empresas abertas", acrescentou Johnson.

O líder britânico ainda destacou que houve aumento na testagem, o que teria colaborado para as novas confirmações de doentes, e reforçou medidas de prevenção da Covid-19, como lavar as mãos e utilizar máscaras corretamente.

Agência Estado