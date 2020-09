Ouro fecha em baixa, pressionado pelo dólar e após payroll dos EUA

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O contrato futuro de ouro fechou em queda nesta sexta-feira (4), pressionado pelo dólar forte. Investidores monitoraram o relatório mensal de empregos (payroll) de agosto dos Estados Unidos, o qual sustentou a moeda americana, movimento no câmbio que tende a pressionar o metal.

O ouro para dezembro recuou 0,18%, a US$ 1.934,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o ouro caiu 2,06%.

O metal precioso é cotado na moeda dos EUA, com isso fica mais caro para os detentores de outras moedas conforme a divisa americana se valoriza. Nesta sexta, o dólar ganhou fôlego após o payroll, que mostrou geração de vagas bem próximo da mediana das projeções, com redução maior do que a esperada na taxa de desemprego.

A Capital Economics afirma que os metais foram em grande medida pressionados nesta semana pela força do dólar. A consultoria nota, contudo, que o quadro de recuo nos retornos dos bônus deve ainda impulsionar o ouro adiante. Ela prevê que ele pode retomar a marca de US$ 2 mil a onça-troy até o fim deste ano.

Agência Estado