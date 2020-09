Pesquisa sobre intenção de votos nos EUA indica redução da vantagem de Biden sobre Trump

Passadas as convenções partidárias, a vantagem do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, em relação ao presidente norte-americano, Donald Trump, candidato à reeleição, diminuiu de 12 pontos em junho para 7 pontos porcentuais, aponta pesquisa do USA Today em parceria com a Suffolk University, divulgada nesta quarta-feira (2).

Biden aparecia 14 pontos porcentuais à frente de Trump. Na primeira pesquisa de intenção de voto realizada pelo jornal norte-americano The New York Times em parceria com o Siena College, publicada em junho,

Agora, Biden aparece com 50% das intenções de voto e o republicano, com 43%. Outros 7% estão indecisos ou se recusaram a responder. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento ainda traz que um em cada quatro eleitores norte-americanos "não está preparado" para aceitar o resultado da eleição como justo caso seu candidato saia derrotado. Muitos cidadãos ouvidos pela pesquisa relataram preocupação com fraudes na apuração dos votos pelo correio, modalidade prevista em muitos estados e que deve ser bastante utilizada em razão da pandemia. O presidente Trump é um dos principais adversários do voto por correio.