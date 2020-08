Japão: premiê Shinzo Abe confirma que vai renunciar por questões de saúde

O mais longevo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, confirmou nesta sexta-feira (28) que vai renunciar ao cargo por questões de saúde. Abe, de 65 anos, disse em entrevista coletiva que permanecerá no posto até que um sucessor seja confirmado. Preocupações com problemas de saúde de Abe se intensificaram recentemente, após o premiê fazer duas visitas hospitalares para exames.