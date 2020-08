Em discussão sobre reforma Judiciária, senador sugere que Cristina Kirchner é quem está no comando da Casa Rosada

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

proposta pelo presidente Alberto Fernández na última semana O Senado Federal argentino começou, às 14h desta quinta-feira (27), a discussão sobre a reforma Judiciária. O documento propõe a criação de uma nova instância federal a partir da fusão dos fóruns criminais e econômicos, e, também, a unificação dos tribunais civis e comerciais.

A unificação destas instâncias também acarretaria, segundo o projeto do presidente, que é professor de Direito da Universidade de Buenos Aires e está em licença, na nomeação de novos juízes, duplicando o número já existente. A primeira formação contaria com 23 novos juízes e, a segunda, com mais de 90 novos magistrados.

a vice-presidente Cristina Kirchner de acusações de corrupção A oposição, crítica da proposta, não se detém apenas aos números de novos juízes na instância federal, mas discorre sobre o fato de que estes juízes serão nomeados pelo governo ao cargo. Senadores conservadores, como Steban Bullrich - ministro da Educação no governo de Mauricio Macri (2015-2019) - denunciam que esta reforma serviria, na verdade, para livrar. A ex-presidente responde a sete ações e tem prisão preventiva pedida em duas delas.

Durante a discussão na Casa Superior, Bullrich questionou de "quem seria realmente a autoria deste projeto", expondo o conflito que paira sobre o legislativo argentino sobre quem realmente estaria comandando a Casa Rosada, se Cristina ou Fernández.