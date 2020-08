Jarbas Barbosa, diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), afirmou nesta terça-feira (25), que a entidade ainda precisa "entender melhor" os relatos de reinfecções pela Covid-19.

, surgiu a informação de quede pessoas que tiveram a doença, se curaram e posteriormente voltaram a ter testes positivos. Barbosa disse que é preciso entender se isso tem a ver com alguma mutação do vírus ou se seria uma questão do sistema imunológico dos pacientes.