Steve Bannon é preso nos EUA por acusação de fraude em campanha de doações na internet

Steve Bannon, um dos principais estrategistas da campanha de Donald Trump em 2016, foi preso nesta quinta-feira (20), segundo a Fox News. Ele foi detido sob acusação de ter participado de uma fraude em uma campanha virtual de doações relacionada à construção de um muro na fronteira entre EUA e México, uma das promessas de Trump.

A campanha, que levantou US$ 25 milhões, teria sido usada para lavar dinheiro de doadores, além de ter enganado apoiadores com a promessa de que todo o valor seria usado para a construção do muro, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Folhapress