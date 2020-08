Fracasso de liderança de Trump custou vidas nos EUA, diz Kamala Harris

A senadora norte-americana Kamala Harris (Califórnia) disse no discurso no qual aceitou a nomeação como vice-presidente na chapa do partido democrata na disputa à Casa Branca, em novembro, que "o fracasso da liderança" do presidente Donald Trump "custou vidas e os meios de sobrevivência" de milhares de famílias nos EUA, pois não combateu de forma apropriada a pandemia do novo coronavírus.