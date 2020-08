Embaixador da Argentina diz que Alberto Fernández quer encontro com Bolsonaro até o fim do ano

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, disse nesta quarta-feira (19) que o presidente Alberto Fernández quer encontrar o colega brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), até o final deste ano.

"Trouxe mensagem do presidente Alberto Fernández da vontade de trabalhar junto ao presidente Bolsonaro e sua equipe, deixando para trás desencontros", disse Scioli após a reunião em que entregou ao presidente brasileiro sua carta credencial. Scioli foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, no governo de Néstor Kirchner, e governador de Buenos Aires de 2007 a 2015.

Brasil e Argentina vivem uma relação conturbada que se agravou porque o país vizinho tem colocado barreiras para emitir licenças de importação de produtos brasileiros. O assunto já é tratado por técnicos do governo Bolsonaro como o maior foco de tensão na relação comercial com a administração do presidente peronista.

comércio entre os maiores sócios do Mercosul despencou com a crise do coronavírus. Não bastassem as trocas de provocações entre Bolsonaro e Fernández, o"Falamos sobre como a pandemia está afetando a economia mundial. O desafio agora é recuperar o volume de intercâmbio comercial", disse Scioli.

O embaixador relatou ter pedido a Bolsonaro uma linha direta com ministros como Tereza Cristina (Agricultura) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) para "destravar questões da economia regional". "Foi uma reunião muito franca e direta. Estou seguro que (uma eventual reunião entre Bolsonaro e Fernández) será um encontro frutífero para o bem dos nossos povos", afirmou o diplomata.