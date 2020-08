Tribunal da ONU: Hezbollah e Síria não participaram de atentado contra o então premê libanês Rafic Hariri

explosão que devastou Beirute no dia 4 de agosto. Não há evidência de que líderes do grupo xiita Hezbollah ou o governo da Síria tenham envolvimento na morte do ex-primeiro-ministro do Líbano, Rafic Hariri, vítima de um atentado a bomba em 2005. É isso que decidiu o Tribunal Especial da ONU para o Líbano durante a leitura do veredito do julgamento de quatro extremistas do grupo xiita nesta terça-feira (18), em Leidschendam, na Holanda. Antes de a sessão começar, o juiz presidente David Re pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da

"A câmara de julgamento é da opinião que a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para eliminar Hariri e seus aliados políticos, no entanto, não há evidências de que a liderança do Hezbollah teve qualquer envolvimento no assassinato de Hariri e não há evidências diretas de envolvimento sírio", disse Re, lendo um resumo da decisão do tribunal de 2,6 mil páginas.

O julgamento centrou-se nas alegadas funções de quatro membros do Hezbollah no caminhão-bomba suicida que matou Hariri, deixou outros 21 mortos e feriu 226 pessoas. Os promotores basearam a acusação principalmente em dados de telefones celulares supostamente usados pelos conspiradores para planejar e executar o bombardeio.

Sem os dados do telefone, não haveria caso contra os quatro suspeitos, disse Re, ao começar a explicar a complexa investigação das redes de telecomunicações que os promotores disseram que os suspeitos usaram. No entanto, Re disse que as evidências de telecomunicações no caso eram "quase inteiramente circunstanciais".

Ao fim do julgamento, apenas um dos quatro suspeitos foi considerado culpado. O tribunal considerou que a participação de Salim Ayyash, apontado como membro do Hezbollah, como coautor do crime estava "além de qualquer dúvida razoável". Os outros três suspeitos, no entanto, foram declarados inocentes.

tragédia, que matou ao menos 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos e milhares de desabrigados O veredito foi adiado por quase duas semanas em sinal de respeito às vítimas da explosão devastadora na região portuária de Beirute. A, ocorreu na mesma semana em que o tribunal apresentaria sua sentença.

