Trem descarrila na Escócia e deixa feridos

O descarrilamento de um trem na região de Stonehaven, na Escócia, deixou feridos nesta quarta-feira (12). Serviços de emergência foram convocados para cuidar dos passageiros.

Imagens de televisão mostravam uma fumaça escura saindo de uma área florestal depois que o trem ScotRail descarrilou após chuva forte durante a noite. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, foram destacadas 30 ambulâncias para o local e houve fogo no motor do trem.

Funcionários da ferrovia e equipes de segurança também estão no local. A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, descreveu o acidente como "extremamente grave".