Nova Zelândia adota lockdown em Auckland após novos casos de Covid-19

A Nova Zelândia, um dos países mais bem-sucedidos no combate à Covid-19, anunciou nesta terça-feira (11) ter registrado as primeiras infecções por transmissão local da doença em 102 dias. Isso levou a primeira-ministra Jacinda Ardern a ordenar o confinamento de Auckland, a maior cidade do país.

Ardern disse que foram detectados quatro casos de origem desconhecida em uma família da cidade. "Depois de 102 dias, temos nossos primeiros casos de Covid-19 fora dos centros de quarentena. Apesar de termos trabalhado de modo incrivelmente duro para prevenir este cenário, também nos preparamos para isso", afirmou a chefe de governo.

As medidas, consideradas de nível 3 no país, entrarão em vigor ao meio-dia de quarta (12) na hora local (21h de terça em Brasília). Apenas funcionários de áreas essenciais poderão trabalhar fora de casa. Escolas ficarão fechadas, mas receberão filhos de trabalhadores essenciais.

Espaços públicos, bares, restaurantes, museus e escritórios serão fechados. Supermercados e farmácias seguirão abertos. Ardern pediu que não haja uma corrida às compras. "Vocês poderão até pegar um café para viagem [nos próximos dias]", disse.

"Sei que essa informação é difícil de receber. Como um time, nós já estivemos nisso antes. Nós sabemos que se tivermos um plano e seguimos nele, podemos superar situações muito difíceis", disse a chefe de governo. Segundo ela, o resto do país será colocado no chamado nível 2, o que veta reuniões com mais de cem pessoas, entre outras medidas.

De acordo com o jornal New Zealand Herald, houve quatro testes positivos em uma mesma família. Entre as pessoas contaminadas, está um homem com idade em torno de 50 anos e uma criança em idade pré-escolar, mas que não vai para a creche.

Um lockdown também foi adotado em uma comunidade para idosos em Christchurch, após alguns moradores apresentarem problemas respiratórios, segundo o mesmo jornal. A Nova Zelândia teve lockdown de nível 4 (pelas regras do país) entre 25 de março e 27 de abril. Depois, ficou no nível 3 até 13 de maio. Desde 9 de junho, adotou o nível 1, com poucas medidas de restrição.

O país, considerado um exemplo mundial de combate ao coronavírus, teve 1.570 casos e 22 mortes desde o início da pandemia, em uma população de 4,8 milhões de pessoas.