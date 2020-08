Trump assina ordem executiva sobre transações dos EUA com o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite de quinta-feira (5) uma ordem executiva que, na prática, coloca um prazo de 45 dias para uma empresa dos Estados Unidos comprar as operações no país do TikTok, chamando o aplicativo de ameaça à segurança nacional e econômica. Quando esse período se esgotar, a ordem proíbe pessoas nos EUA ou sujeitas à jurisdição dos EUA de fazer qualquer transação com a ByteDance Ltd., empresa de Pequim e dona do TikTok.