Trump alerta que empregos e bolsas desabariam em caso de eleição de Biden

Já em clima eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (3), em sua conta oficial no Twitter que os empregos e os mercados acionários norte-americanos desabariam caso o democrata Joe Biden ganhe as eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

De acordo com o republicano, caso Biden seja escolhido como presidente, a China e outros países voltariam a dirigir os EUA e o plano 401K seria extinto. O 401K é um tipo de plano de aposentadoria, muito popular entre os norte-americanos, em que o dinheiro que deveria ser retido na folha de pagamentos para imposto de renda é direcionado para uma aplicação financeira.

Em pesquisa de opinião da CNN, divulgada em 25 de julho , eleitores em três estados - Arizona, Flórida e Michigam -, que foram essenciais para a vitória de Trump em 2016, hoje demonstram apoiar Biden.

Na Flórida, Biden vence a disputa com 51% dos votos de eleitores registrados contra 46% a favor de Trump. No Arizona essa diferença diminui para 49% a 45%, enquanto no Michigan, Biden lidera a corrida pela presidência com apoio de 52% dos eleitores contra 40% que votariam em Trump.